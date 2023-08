VIDÉO - Canicule : plus de 40° à Nîmes, "c’est une horreur"

Toute la journée, Nîmes a été prise dans une fournaise. Seul répit ce matin au bord de l’eau et à l’ombre des arbres. “Je suis venue de bonne heure ce matin respirer un peu d’air”, explique une habitante. “Dans l’après-midi, ce n’est pas possible de rester dehors, même à l’ombre”, ajoute une autre. Les animaux aussi profitent de la fraîcheur du matin. “Au moins, il fait bon et puis les animaux se régalent”, déclare la propriétaire d’un animal.

Le mercure grimpe très vite. À 11h, il fait déjà 39 degrés au milieu des arènes de Nîmes. “Trop chaud pour travailler, trop chaud pour les vacances”, rit une femme. “On est quasiment à 40 degrés alors qu’il est 10h30 du matin”, souffle un touriste. Hors de question pour les vacanciers de faire la visite en plein après-midi. “On supporte. La casquette, de l’eau, et puis voilà”, sourit l’un d’eux. “L’après-midi, on rentre et on fait un plouf dans la piscine”, poursuit une autre.