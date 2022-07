Canicule : Nantes écrasée par la chaleur

Dès 8h ce lundi matin, Agnès et Oscar débutent la journée par une petite marche très lente, car il fait déjà chaud : "aujourd'hui, ça va être compliqué avec deux bébés, mais ça va le faire, on va aller à la piscine, très tranquille, on prend son temps et puis voilà, on ne va pas faire grand-chose".