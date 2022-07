Réchauffement climatique : comment vivrons-nous sous 50 degrés ?

Quant aux transports par 50 degrés, quelles sont les solutions ? Dans dix ans, dans le métro, il y aura la climatisation partout, ou plutôt un petit courant d’air frais. Il est en effet impossible d’installer de trop gros ventilateurs. "Plus on met des clims puissantes, plus on chauffe l’extérieur, plus on chauffe les tunnels, moins c’est écologique. Donc aujourd’hui, on a vraiment l’équilibre qui permet de garantir le confort des passagers", affirme Paul Beauvallet, directeur de la ligne 2 du métro parisien. S’adapter à des pics de 50 degrés sera difficile. Attention, plus on climatise, plus on aggrave le réchauffement de la planète.