VIDÉO - Canicule tardive : 38°C à Lyon, écrasé par la chaleur depuis 7 jours

Les habitants encore à l'extérieur sont à la recherche du moindre coin d'ombre, pour échapper à la chaleur accablante. "On en a un peu marre, mais surtout on nous annonce 40°C, c'est cette perspective qui nous angoisse", témoigne une Lyonnaise dans le reportage de TF1 ci-dessus. Lyon est au cœur de la canicule tardive qui s'installe sur une partie de la France. Depuis plus d'une semaine, la capitale des Gaules subit des températures très élevées, qui ne baissent pas suffisamment la nuit.

Sur les marchés, la clientèle s'adapte déjà, et vient plus tôt, nous explique un marchand, qui remballe déjà à midi. Ce boucher a remarqué que ses clients achètent plutôt des produits déjà cuits, pour éviter d'effectuer des cuissons chez eux. Pour ceux qui doivent travailler en extérieur, les horaires s'adaptent, comme pour un agent d'entretien rencontré par notre équipe.