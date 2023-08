VIDÉO - Canicule tardive : la fraîcheur appartient à ceux qui se lèvent tôt

Quoi de mieux ce matin que les bords de Saône et le marché Saint-Antoine à Lyon (Rhône) pour échapper à la chaleur menaçante ? Lorsqu'on pense avoir chaud, on se console en observant ce couple de rôtisseurs, qui aurait des raisons de se plaindre. Philosophe, la commerçante estime que les 35°C attendus ne sont pas si effrayants : "Par rapport aux 60 °C de la rôtisserie, on se dit qu'on sera pas mal", sourit-elle au micro de TF1.