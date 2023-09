VIDÉO - Canicule tardive : une nuit "insupportable" presque partout en France

"C'est l'effet d'être assommé, mais de ne pas réussir à bien dormir et de ne pas être en forme le matin", soupire un passant interrogé dans le reportage en tête d'article. Sur une place de marché de Versailles ce samedi matin, les clients sont venus plus tôt que d'habitude pour profiter du peu de fraîcheur de la journée. A 9h, le thermomètre affichait déjà 23°C. "C’est important de se lever tôt et après d’avoir un gros trou dans l’après-midi. On reste à l’intérieur l’après-midi et on ressort dans la soirée", prévoit un père de famille.