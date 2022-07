Canicule : un village au ralenti

À treize heures, il fait 36 degrés sur la place principale de Sommières. Et même s'ils se sont bien équipés, certains vacanciers ont dû revoir tout leur programme. Un peu plus loin, nous rencontrons Paulette, qui a choisi une place stratégique. “Oui, je me mets là parce qu'il y a le courant d'air, vous sentez ? On est bien !", affirme-t-elle.