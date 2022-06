Canicule : une première journée éprouvante

Un climatiseur, on en rêve sur un chantier de Saint-Paul-lès-Dax où le thermomètre affiche 40°C en plein soleil à 11h. Mais c'est à Lyon qu'il a fait le plus chaud ce mercredi, avec 36°C en moyenne même à l'ombre. Les plus petits profitent de la fraîcheur de l'eau et les plus grands de celle des promenades sous les arbres. C'est surtout l'après-midi que la chaleur s'est fait sentir. A 16h, l'heure du goûter à Montauban sous 35°C, acheter une glace pour se rafraîchir peut être une bonne idée, à condition de manger vite. En effet, il faut moins d'une minute pour qu'elle dégouline. Sinon certains préfèrent se poser en terrasse et boire des verres frais avec des glaçons.