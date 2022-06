VIDÉO - Face à la canicule, les Ehpad en vigilance maximale

Au-delà de l'habillement, la ventilation des chambres revêt aussi une importance particulière. "La climatisation, on la règle à peu près à 25 degrés pour avoir une différence d'environ dix degrés entre l'intérieur et l'extérieur", explique la directrice.

Mais ce n'est pas tout : en cuisine aussi, le menu va être adapté. "En été, on privilégie par exemple en entrée, un concombre à la crème et en dessert, on choisit les salades de fruits", explique Nora, agent de restauration. Enfin, dernier point de vigilance : l'hydratation. Les personnes âgées sont ainsi encouragées à boire de l'eau - en quantité modérée - ou encore du café.