Carcassonne/Cherbourg : 15 degrés les séparent

À Cherbourg, il y a un peu de vent. Les lunettes de soleil sont indispensables. Si jamais on a trop chaud, l'eau est à 18 degrés. Cette température, c'est plutôt correcte comparée au reste de l'année, ça l'est moins à Carcassonne. Au bord de l'eau, il y a un courageux animateur recouvert de poil, sous la combinaison duquel il doit bien faire 50 degrés. Une certitude ce soir : ce n'était pas un ours polaire.