Mardi soir, une tornade a frappé le village de Carlepont (Oise). Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont importants. Les habitants ont commencé à nettoyer et déblayer, une tâche qui va durer plusieurs semaines.

La violence du phénomène est à peine croyable. Dans l'Oise, un corps de ferme a été littéralement soufflé : il ne reste plus grand-chose de la bâtisse. À terre, on trouve même des pierres, lourdes pourtant de 100 kilos. Tout a commencé ce mercredi, aux alentours de 17 heures, dans le petit village de Carlepont. Les habitants voient une tornade s’approcher dangereusement des habitations.

"La peur de notre vie"

Dans un entrepôt, un salarié filme avec son téléphone portable, et il n’en croit pas ses yeux. Il faut rapidement se mettre à l’abri. Tout le monde a eu très peur. "On a eu la trouille, tout simplement, la peur de notre vie. Une peur qui dure 30 secondes, mais une peur", témoigne un riverain. Le toit de l’entrepôt est balafré de trous béants. Les pompiers sont intervenus, dès mercredi soir, pour protéger les toitures, les bâtiments et, bien sûr, les habitants. Miraculeusement, il n’y a aucun blessé.

Au total, 40 maisons sont touchées dans le petit village de 1500 âmes. Les experts en assurances sont au travail depuis ce matin pour estimer les dégâts. Les habitants de Carlepont sont toujours sous le choc.