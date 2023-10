VIDÉO - Chaleur en automne : la nature bouleversée et fragilisée

Le début de l'automne se caractérise par des couleurs chaudes, et un sol recouvert de feuilles. Mais cette année, rien à voir, les arbres sont encore verts, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article. La sécheresse de ces derniers mois bouleverse la nature et le cycle des saisons. Dans la forêt de chênes visitée par notre équipe, les arbres continuent de se développer au lieu de se reposer, et sont en train de s'épuiser.