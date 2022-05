Chaleur et travail : une journée éprouvante

Il fait 28°C cet après-midi dans les rues de Rennes, et 30°C hier. Ces températures sont inhabituelles dans la capitale bretonne en cette saison. La chaleur surprend les habitants et les professionnels. Dans un pressing visité par nos journalistes, la chaleur est accentuée par l'usage des fers à repasser. Et même les ventilateurs ont du mal à rafraîchir l'atmosphère.