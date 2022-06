Chaleur : ils ont décidé de changer leurs pratiques

Canons à eau sur le toit, roue tout-terrain et surtout un réservoir de 9 000 litres d'eau. Ultra sophistiqué, ce camion d'ordinaire, réservé aux casernes du sud, équipe désormais celles de Cambrai (Nord). "Ça répond à une évolution des conditions climatiques, à une évolution du risque, puisqu'on est confronté de plus en plus ces dernières années à des feux de végétations", explique le capitaine Joachim Correa, chef de centre de secours au Sdis 59.