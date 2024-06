Ce mercredi 26 juin, le thermomètre a dépassé les 30° sur une grande partie du pays, mais les températures vont à nouveau plonger dans les prochains jours. Ces variations très importantes ont-elles une explication ?

Les Strasbourgeois ont été pris de court, le thermomètre a soudainement grimpé jusqu'à 29°C ce mercredi. Un changement brutal de température qui est très remarqué. "On est passé de très frais pour les températures de saison à d'un coup très beau", observe une passante. "C'est venu du jour au lendemain", commente une autre. En effet, il faisait 18°C il y a seulement quelques jours, soit une différence de 11°C.

Le constat est un peu le même partout en France. Comme à Niort (Deux-Sèvres) par exemple, où le thermomètre est monté jusqu'à 31°C mercredi, alors qu'il faisait 20°C le week-end dernier. Là encore, plus 11°C en quatre jours. À Cognac (Charente), les 32°C du jour ont remplacé les 20°C de la semaine dernière. Soit 12°C supplémentaires en cinq jours.

Changement notable la semaine prochaine

Ces écarts sont liés à la présence d'une goutte froide sur le pays la semaine dernière. C'est-à-dire, lorsqu'un air froid en altitude surplombe un air chaud venu du sol. Leur rencontre provoque des orages et une baisse des températures jusqu'au départ de cette goutte froide. "Quand cette goutte froide se décale, on se retrouve avec un air beaucoup plus chaud derrière. Quand elle s'évacue, on a des hautes pressions qui se réinstallent et donc une masse d'air stable et chaude et donc des températures nettement plus chaudes que la semaine dernière", explique Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France.

Mais le thermomètre devrait de nouveau baisser dans les prochains jours avec l'arrivée d'une masse d'air froid de Nord-ouest. Un changement notable surtout la semaine prochaine, avec une dizaine de degrés en moins par endroit.