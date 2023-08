VIDÉO - La Manche, oasis de fraîcheur au milieu de la canicule

Il s'agit probablement d'un des seuls endroits en France où chercher de l'ombre n'est pas une priorité. Sur place, on s'offre même le petit luxe d'une terrasse pour profiter du soleil. Et plus incroyable encore : de nombreuses personnes en vacances à Port-Bail-sur-Mer (Manche) ont même privilégié les pulls aux t-shirts, tout comme à Barneville-Carteret (Manche), le thermomètre affiche 24°C.