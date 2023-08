VIDÉO - Les Vosges, une bouffée d'air frais au milieu de la canicule

Au départ de la luge d'été, il y a foule en permanence. "On a quand même en moyenne entre 6 et 8°C de différence entre la vallée et ici", explique un responsable. Sur plus d'un kilomètre, la descente est effectivement très rafraîchissante. Dans les fermes auberges, aussi, on a rarement vu autant d'affluence après le 15 août. Certains clients n'hésitent pas à commander des plats d'hiver. D'autres ont choisi de monter encore plus haut pour trouver toujours plus de fraîcheur.