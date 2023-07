Espagne, Grèce, Italie… Le sud de l'Europe écrasé par des températures extrêmes

Du côté de l'Italie, les températures pourraient monter jusqu'à 48 degrés en Sicile et en Sardaigne, souligne Euronews. En août 2021, la Sicile avait déjà recensé 48,8 degrés, la température la plus haute jamais enregistrée en Europe. Au total, dix villes ont été placées en alerte canicule, dont Rome, Bologne et Florence. Lundi, la canicule a fait un mort dans le pays, un ouvrier de 44 ans qui travaillait sous 40 degrés dans la ville de Lodi, près de Milan, et qui s'était évanoui.

Le mercure grimpe aussi en Grèce, où une vague de chaleur devrait atteindre jusqu'à 44 degrés dans certaines régions du pays dans les jours à venir, selon l'agence AP. Dans l'espoir d'écarter tout risque d'incendies, qui avaient ravagé plus de 785.000 hectares sur le continent l'été dernier, les autorités ont interdit l'accès aux réserves naturelles et aux forêts, tandis que les municipalités ont mis à disposition des salles climatisées dans les bâtiments publics pour que les habitants puissent s'y abriter. La Serbie, la Roumanie et la Croatie pourraient quant à elles assister à des hausses de températures de 36 à 39 degrés.