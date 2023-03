VIDÉO - Changement climatique : le message d'Evelyne Dhéliat à la fin de sa météo

Intitulé "Notre Planète", cet encart permet de faire de la pédagogie autour du changement climatique au sein du bulletin météo du jour, mais aussi à préconiser "Les bons gestes" en matière de protection du climat.

"En France, on vit des phénomènes de plus en plus récurrents", attaque ainsi Evelyne Dhéliat dans son bulletin du mardi 14 mars, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, insistant sur les températures incroyablement douces pour une mi-mars. Le mercure est en effet monté à 26 degrés à Grenoble ce lundi, un record à cette période de l’année. Une situation propice aux orages, mais dont la violence est là-aussi inédite à cette période de l'année. "9500 impacts de foudre enregistrés hier. C'est un chiffre normal... pour un mois de mai et non pour un mois de mars", précise-t-elle.