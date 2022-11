Chauffage, manteaux : êtes-vous passés en mode hiver ?

À la mairie, le chauffage a aussi été rallumé, mais un mois plus tard que l’an dernier. Pas plus de 19 °C dans les locaux. Pas question de gaspiller l’énergie. "On les a changés récemment. Ce sont des radiateurs un peu plus récents qui gardent la chaleur un peu plus longtemps (…) On essaie d’allumer le chauffage le plus tard possible", explique le maire.