"On adapte nos règles d'indemnisation" : les assureurs débordés après les tempêtes

Les dégâts causés par les tempêtes Ciarán et Domingos sont estimés à 1,3 milliard d’euros. Comment les compagnies d’assurance font-elles face à la demande ? Elles sont dépassées par le nombre de sinistres à traiter simultanément.

Depuis quinze jours, c’est toujours la même démarche, et toujours la même réponse. Après la tempête Ciarán, certains sinistrés attendent toujours un retour de leur assurance. Dans la vidéo en tête de cet article, la maison d'une famille a perdu une partie de son bardage. Tout est à refaire. Un expert est passé, mais la mère de famille ignore encore les modalités et les délais avant d'éventuels travaux de réparation.

On voit bien qu'on est sur une tempête importante, donc on adapte nos règles d'indemnisation Raphaël Merle, responsable des pôles de gestion indemnisation - Matmut

C’est aussi le cas de Sylvia que nous avions rencontré après les tempêtes. Tout un pan de sa toiture a été soufflé par les vents. Son assurance a alors missionné Frédéric pour constater les dégâts. L’expert est débordé, avec un agenda plein jusqu’à la mi-janvier.

Les tempêtes Ciarán et Domingos auraient provoqué plus d’un demi-million de sinistrés et 1,3 milliard de dégâts. Frédéric priorise donc les situations d’urgence. Ce lundi, la maison de Sylvia a un toit provisoire, et des ouvriers assainissent la maison, étape préalable avant la reconstruction. "Je suis soulagée qu'on s'occupe de la maison, avec une sacrée équipe", explique Sylvia.

Les assureurs se sont mobilisés pour accélérer les procédures d'indemnisation. "On voit bien qu'on est sur une tempête importante, donc on adapte nos règles d'indemnisation : on a un délai de déclaration qui a été porté à 30 jours, il y a des plafonds d'expertise relevés, mais il y a aussi le renfort d'experts sur le terrain pour permettre d'avoir des délais les plus courts possibles", détaille Raphaël Merle, responsable des pôles de gestion indemnisation et services chez la Matmut.

Face aux dégâts occasionnés par les deux tempêtes au mois de novembre, le gouvernement a créé un fonds d'urgence exceptionnel de 50 millions d'euros à destination des habitants de la Bretagne et du département de la Manche.