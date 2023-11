Inondations dans le Pas-de-Calais : deux semaines de crues et d'incertitude pour les commerces

Le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange aux crues ce mardi matin. Dans certaines communes, des millions de mètres cubes d'eau n'ont toujours pas été évacués. Des logements, des entreprises et des commerces sont encore submergés.

Encerclés par les inondations, de nombreux commerces sont maintenant fermés depuis dix jours. Gaultier en fait partie : interrogé dans la vidéo en tête de cet article, il porte des bottes à l'extérieur, comme à l'intérieur, où les tables ont encore les pieds dans l'eau. Il est venu aider sa mère, patronne de ce relais depuis sept ans. Plus qu'un commerce, ce lieu était sa maison. Mais plus aucune pièce n'est habitable aujourd'hui.

Des aides d'urgence prévues pour les sinistrés

Dans la commune de Clairmarais (Pas-de-Calais), l'eau ne baisse pas. Elle recouvre encore les champs et isole les maisons, comme à Longfossé (Pas-de-Calais), où un couple doit presque nager pour accéder à son garage. Plus de 500.000 euros de dégâts sont estimés pour un garage automobile remis à neuf il y a deux ans.

Dans le Pas-de-Calais, des aides d'urgence vont être débloquées pour les entreprises et les particuliers. Chez lui, Patrick, un habitant de Bourthes (Pas-de-Calais), attend le passage d'un expert. Grâce au dispositif d'urgence, il pourra toucher un premier acompte à la suite de l'expertise. Et s'il souhaite se reloger temporairement, son futur logement sera pris en charge pendant six mois.