VIDÉO - Climat : 27 jours sans pluie, du jamais-vu en hiver

La Garonne atteint actuellement le tiers de son niveau habituel en cette saison. Et en cette période de reproduction, même les poissons manquent de place pour se nicher. "On a un niveau de plein été !", constate un pêcheur rencontré au bord du fleuve. Les relevés de débit entre Toulouse et Bordeaux sont éloquents. À Tonneins (Lot-et-Garonne), c'est 164,3 m³/s, soit quatre fois moins que la normale. Météo France le constate : "La pluie n'est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série record de 27 jours" d'affilée.