Comment éviter le coup de chaud au jardin ?

Le temps est au jardinage ce lundi matin. Avec ce beau soleil, Gilles Rougerie prend soin de son potager. Pour lui, c'est le moment de planter les légumes d'été. Tomates, concombres, courgettes... "c'est agréable et on oublie tout". Pour faire pousser ses salades malgré les fortes chaleurs annoncées, il a sa petite astuce. "Je mets des bouteilles, comme ça, l'eau rentre dans la racine et le dessus malgré que ça sèche, la racine est toujours humide", confie-t-il.