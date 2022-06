Comment expliquer la longueur des épisodes orageux ?

C’est assez simple à comprendre. Prenons une situation habituelle pour l’expliquer. C'est-à-dire, avec de l’air très chaud, on connaît ça, ça chauffe. Et au bout d’un moment, on se dit : ça va tourner à l’orage. Effectivement, de l’air un peu plus froid arrive par l’Ouest. Cet air froid est beaucoup plus puissant que l’air chaud. On a donc l’activité orageuse qui se déploie. Mais très rapidement, cet air froid va repousser l’ensemble. Et d’ailleurs, cet épisode d’orage dure en général une journée.