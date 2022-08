Consommation d'eau : êtes-vous prêts à faire des efforts ?

Récupérer chaque goutte d'eau est devenu une préoccupation pour Fabien. Si bien qu'il stocke désormais l'eau de pluie dans un réservoir. Ainsi, il économise quelques milliers de litres par an, pour arroser ses plantes essentiellement. Il a investi au départ 2 000 euros et l'objectif de cet habitant d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien n'est pas de réduire sa facture. “D'un point de vue écologique, l'eau est une denrée très rare et il faut vraiment en prendre soin", lance-t-il.