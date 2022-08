Corse : comment évaluer les dégâts ?

Autour d'eux, une quarantaine d'embarcations attendent d'être expertisées. Plus au sud de l'île, près de Cargèse, un couple italien attend le diagnostic de son assureur. "J'ai vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans la coque, à l'intérieur et à l'extérieur. Le bateau peut naviguer et va pouvoir repartir", assure le propriétaire. Comme une centaine d'autres bateaux, ces prochains jours, il sera évacué vers le chantier naval d'Ajaccio où les experts des assurances pourront estimer le goût des dégâts.