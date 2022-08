Corse : le long travail de nettoyage

Un peu plus au sud, à Cargèse, un restaurant de plage a été en grande partie détruit. Pour Philippe, le propriétaire, il faut se débrouiller tout seul et se rappeler que le pire a été évité. Sur certaines plages, comme c'est le cas à Sagone, les habitants continuent à ramasser les débris charriés par les flots. Certains font tout leur possible pour empêcher leur retour à la mer. Autre plage, plus au nord, à Piana, pas de débris, mais encore des bateaux échoués. Il faudra sans doute attendre plusieurs jours pour qu'ils soient tous évacués.