VIDÉO - Neige et verglas : à quoi s'attendre dans les prochaines heures ?

Sept départements resteront en vigilance orange neige et verglas ce mercredi entre la Normandie, l'Île-de-France et Rhône-Alpes. La circulation va donc être très compliquée dans ces départements. Sur certains grands axes, la vitesse est d'ailleurs limitée à 70 km/h.

Deux centimètres de neige, ce mardi soir, dans les Yvelines et les interventions s'enchaînent sur la route pour Mickaël Ferreira, technicien dépanneur. "On va devoir remorquer le véhicule", lance-t-il à un automobiliste hagard, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. C'est le résultat d'une glissade sur la neige et sa voiture a percuté un trottoir, avec au final une roue crevée. "Nous allons voir les intempéries de ce soir, ce que ça va donner. En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts", poursuit le dépanneur, fataliste.

Les transports scolaires suspendus en Normandie

Avec une chaussée humide et des températures négatives, des plaques de verglas sont à prévoir et vont compliquer la circulation, avant un dégel annoncé pour mercredi. En Île-de-France, le niveau 2 du plan neige verglas a donc été déclenché. Concrètement, cela veut dire qu'il est interdit de rouler à plus de 70 km/h sur les nationales et les autoroutes. Interdiction également pour les poids lourds de dépasser les voitures. La consigne est bien sûr de rester prudent.

Le risque de neige est, lui, toujours présent de la Normandie, jusqu'au sud de la région parisienne, et dans l'est, comme dans le Doubs, notamment sur l'autoroute A31. En Normandie, les transports scolaires sont suspendus. Les huit cars de la société "Les voyages de l'Odon" resteront ainsi au parking mercredi, tout comme aujourd'hui où 350 élèves se sont retrouvés sans transport. "Les routes secondaires sont impraticables. Ce serait pas judicieux de rouler demain", explique Louis Valery, le gérant de la société.

Selon Météo-France, les températures remonteront doucement à partir de ce mercredi, mais les minimales resteront basses, avec des gelées quasi généralisées et localement fortes, prévient l'organisme qui anticipe par ailleurs "un épisode neigeux" qui pourrait concerner l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, et se prolonger jeudi.