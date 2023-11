VIDÉO - Court répit pour le Pas-de-Calais, avant le retour des pluies et une probable alerte rouge crues

Depuis 48 heures, Marie ne rentre pas dans sa brasserie à Arques sans un pincement au cœur. Sa cave est totalement inondée. Il lui faut évacuer l'eau, mais elle hésite encore. "À quoi bon pour l'instant ? Parce qu'on sait qu'il va y avoir peut-être une autre montée des eaux", nous confie-t-elle. Des pompiers de l'Oise, arrivés ce mercredi matin, l'ont incité à ne pas rester inactive. Les 15 m² de sa cave ont finalement été vidés en à peine 30 minutes.

Mais d'autres interventions s'avèrent plus compliquées. Dans une résidence de la commune, les 17 locataires, en majorité des personnes âgées, n'ont plus d'ascenseur. L'eau s'est engouffrée dans le bâtiment, et a inondé tout le rez-de-chaussée. "Pour remettre en marche l'ascenseur, il faut qu'on assèche absolument toute l'installation", nous explique Franck Cousin, SDIS Oise. Pour Maxime, 85 ans, l'escalier n'est pas envisageable. "Sans ascenseur, ce n'est pas vivable", confie-t-il.