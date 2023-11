VIDÉO - Couvreurs, menuisiers, élagueurs... ces métiers débordés après le passage de la tempête Ciarán

Les élagueurs ne sont pas les seuls à être débordés. Dans cette entreprise de couverture, Christine Lecardonnel passe sa journée au téléphone. En dix minutes, son téléphone a sonné déjà six fois. Il faut ensuite organiser les déplacements des couvreurs. "Je raccroche, je décroche, et puis il faut que les hommes sur le terrain arrivent à suivre, explique la femme. On va devoir sélectionner les urgences." Dans le département, de nombreuses toitures sont endommagées. Ce vendredi, Maxime Duprey, qui travaille dans cette entreprise familiale, espère réaliser une dizaine d'interventions.

"J'essaie de traiter en priorité tous les dégâts des eaux dans les maisons, affirme l'artisan. On fait vraiment des interventions rapides, mais on n'a pas le choix si on veut aller chez le maximum de clients dans la journée." Pendant ce temps, à dix kilomètres de là, à Blanville-sur-Mer, Ludovic travaille sur sa dixième réparation depuis la veille. La porte d'un centre de contrôle technique ne s'ouvre plus. "On va essayer de trouver les outils appropriés, les pièces pour réparer ça provisoirement en attendant de pouvoir recommander ce qu'il faut", assure le menuisier.