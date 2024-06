L'Oudon, en Mayenne, est sorti de son lit ce jeudi et a atteint un niveau record depuis plus de 25 ans. Dans la commune de Craon, près de Laval, l'eau a envahi plusieurs quartiers.

L'eau a surpris tout le monde. Lorsque Jean-Pierre nous accueille chez lui dans l'après-midi de ce jeudi 20 juin, son jardin a déjà disparu sous les eaux. Il a emménagé là, il y a tout juste un mois, et face à la montée des eaux très rapide, il n'a rien pu faire pour sauver ses cartons. "Depuis hier soir, ça ne cesse de monter. Et le problème, c'est que là, c'est encore à un niveau acceptable... Mais dans quelque temps est prévu un orage qui va sans doute accélérer les choses", estime le sinistré. Après deux jours de pluies intenses en Mayenne, la rivière Oudon s'est transformée en torrent et a envahi plusieurs rues dans la commune de Craon.

Au pic de crue, à la mi-journée, l'Oudon a atteint un niveau historique, 3,25 mètres. C'est 40 centimètres de plus que la crue de référence en 1996. Au total, 115 habitations ont été touchées par les inondations. Les habitants n'avaient jamais vu la rivière déborder à un tel niveau. "C'est inquiétant parce que dès qu'on a de fortes pluies, on a un peu l'épée de Damoclès", explique un habitant. "Des évènements comme ça peuvent se produire n'importe où, n'importe quand, et c'est douloureux", appuie un autre. La nuit dernière, 30 pompiers étaient mobilisés sur la commune durant la journée de jeudi, avec des opérations de reconnaissance dans les rues inondées.

Les équipes municipales, elles, surveillent la situation de très près et craignent de nouvelles pluies. "Aujourd'hui, il y a de l'eau partout donc s'il repleut, oui ça va retourner dans les cours d'eau, et faire remonter le niveau d'eau. S'il remonte plus haut que ce qu'on a connu là, on va être obligés de prendre la décision d'évacuer plus de gens", explique Bertrand de Guébriant, maire (SE) de Craon. Jeudi soir, 18 personnes étaient logées au camping municipal de Craon. La préfecture de Mayenne recommande aux habitants de limiter leurs déplacements et de se mettre à l'abri.