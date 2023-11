VIDÉO - "Tout est foutu" : dans le Pas-de-Calais inondé, des maisons risquent la destruction

Dans le marais de Guînes, dans le Pas-de-Calais, les maisons subissent des crues à répétition. Si bien que certaines pourraient être déclarées insalubres et être détruites. L'incertitude laisse les sinistrés dans le désarroi.

Des maisons les pieds dans l'eau. Depuis dix jours, les crues à répétition inondent constamment les habitations du marais de Guînes, fragilisant les constructions. Dans cette commune du Pas-de-Calais, 40 maisons sont menacées et devront probablement être entièrement refaites lors de la décrue. D'autres pourraient même être déclarées insalubres, ce qui pourrait amener à les détruire.

Tout est foutu, tout est mort Ludwig Zoonekynd

C'est ce que craint Ludwig Zoonekynd, dont la maison est cernée par presque un mètre d'eau suite aux diverses crues. "On se demande, il y a un expert qui doit passer, voir ce qu’on va faire parce que c’est une ossature en bois. Comme ça a pris l’eau, toute l’isolation à l’intérieur est complètement fichue", explique-t-il au micro de TF1 dans le reportage en tête de cet article. "L’eau est remontée par le dessous du chalet parce que le chalet est surélevé. Mais l’eau est aussi entrée par le dessus donc les parquets, les sols. Tout est foutu, tout est mort", décrit-il encore.

Tandis que son jardin est devenu un lac, habité par les oies, lui vit à l'hôtel, faute de toit. Chaque nuit est payée par son assurance pour le moment. L'incertitude est encore totale pour Ludwig Zoonekynd quant à la suite. "Là, on attend, c’est par étape", souligne-t-il, avant d'ajouter : "Pour l’instant, c'est jusqu’au 25 et ensuite, on ne sait pas où on va aller."

L'ampleur des dégâts ne pourra être constatée qu'une fois la décrue engagée, ce qui se fait encore attendre dans le marais de Guînes. Dans le reste du département, la situation commence à s'améliorer, après deux semaines d'intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices. La remise en état va alors s'engager, ce qui s'annonce d'ores et déjà long et difficile.