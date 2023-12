"Jamais de telles quantités n'avaient été mesurées" : comment expliquer le record de pluie en France ?

Il pleut comme jamais en France depuis plusieurs semaines. Sur l'ensemble du pays, entre la mi-octobre et la mi-novembre, un record de précipitations datant des années 1980 a été battu. Le 20H de TF1 se penche sur ce phénomène.

"Depuis le temps qu’il pleut… On ne sait même plus depuis quand il pleut !" Il y a effectivement, comme cette dame désabusée sous son parapluie, de quoi perdre le compte. On parle en fait d’une suite de 32 jours de pluies sans interruption sur l’Hexagone, du 18 octobre au 18 novembre 2023, pour un cumul de 243 mm par mètre carré. C’est totalement inédit.

"Sur quatre semaines, à l'échelle du pays, jamais de telles quantités de pluies n'avaient été mesurées. C’est la première fois que la France enregistre un tel cumul", note en effet Météo-France. Qui précise que le précédent record, sur un même laps de temps, avait été de 187,1mm entre le 12 janvier et le 12 février 1988.

Et ce n'est pas fini. En Seine-Maritime notamment, des habitants ont ainsi été surpris par de soudaines inondations causées par les très fortes précipitations.

Quelles sont les zones les plus touchées ?

La façade ouest a été particulièrement exposée à de violentes tempêtes, comme Ciarán, en Bretagne. Et plus récemment, la tempête Elisa a secoué le Nord, où il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie… en seulement deux jours. De violentes averses sont aussi tombées dans le Sud-Ouest. Plus localement, les cumuls les plus élevés ont approché 900 mm dans le Massif central, 800 mm dans les Vosges, 500 mm dans le Pas-de-Calais et 400 mm en Poitou-Charentes.

Comment expliquer ce record ?

La France a subi une longue période d'instabilité atmosphérique : le fameux courant Jet-stream. "C’est un courant très rapide qui propulse les perturbations d’ouest en est, et qui pendant des jours et des jours était complètement axé sur la France, alors qu’il est souvent axé plus au Nord, vers l’Angleterre, ou parfois un peu plus au Sud, sur l’Espagne", nous explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1/LCI.

Météo-France qualifie ce courant d’altitude d'"autoroute pour les perturbations", parce qu’elle leur permet d’y circuler librement. L’office signale en outre que ce "rail des dépressions" est "toujours présent dans l'hémisphère nord". Ce qui annonce de nouvelles pluies sur la France dans les prochaines semaines, mais pas de nouvelle tempête… Jusqu'à la fin de l'année.