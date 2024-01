Inondations dans le Pas-de-Calais : à quoi s'attendre pour les prochains jours ?

Le Pas-de-Calais est placé en vigilance rouge crues depuis mardi. Des averses plus intenses sont attendues ce mercredi sur le département déjà touché par des inondations. Météo France prévoit encore de la pluie jeudi et vendredi, mais de moindre ampleur.

Alors que l'Aa déborde déjà, de nouvelles intempéries intenses sont attendues ce mercredi dans le Pas-de-Calais, prévoit Météo France. Le département est placé depuis mardi en vigilance rouge pour crues et devrait le rester jeudi. En plus de l'Aa qui est en rouge, une douzaine de cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord sont classés en orange par Vigicrues.

"Un nouveau renforcement des précipitations est attendu ce mercredi sur le Pas-de-Calais. Les averses deviendront alors progressivement plus fortes et plus fréquentes", annonce le bulletin de Météo France publié ce mercredi matin. "On s'attend encore à des cumuls de l'ordre de 30 à 40 mm en 24 heures, très localement 50 mm", alors que plusieurs dizaines de personnes ont déjà dû dormir dans des abris d'urgence dans la nuit de mardi à mercredi, un mois et demi après le précédent épisode de crues.

Après une accalmie jeudi matin, Météo France prévoit le retour de la pluie dans les Hauts-de-France en fin de journée jeudi, qui se prolongeront vendredi matin. "Les pluies sur l'ouest des Hauts-de-France seront moins importantes que la veille mais pourront encore affecter la région", avertit le bulletin de prévision des phénomènes dangereux.

Sept autres départements risquent des crues

En dehors du Pas-de-Calais, sept départements sont placés en vigilance orange ce mercredi pour des risques de crues : le Finistère, le Nord, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. "Des débordements importants sont prévus sur la rivière Aire (tronçon de l'Aisne amont), l'amont de la Chiers et sur l'Orne", écrit Vigicrues.

Ces orages sont poussés par de fortes rafales de vent qui arrivent de la Manche vers le littoral. Le Finistère est, lui aussi, touché par ces bourrasques, enregistrées jusqu'à 113 km/h à Plougonvelin. Météo France prévoit que jeudi, "un coup de vent traversera le nord-ouest et le nord du pays", mais l'intensité de ce phénomène reste incertaine.