Crues : pourquoi l'eau est-elle montée si vite et si haut dans certains départements ?

Dans plusieurs endroits de France, comme en Indre-et-Loire et en Charente, il est tombé l'équivalent de 20 à 30 jours de pluies en seulement deux heures ce week-end. Ces crues ont été très soudaines et très rapides. Un phénomène expliqué dans le 13H de TF1 ce lundi.

C'est une montée des eaux fulgurante à laquelle personne ne s'attendait. À Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), les habitants n'en reviennent toujours pas. "Elle est montée très, très vite", rapporte l'un d'entre eux, avant d'ajouter : "La semaine dernière, on avait déjà eu de petites inondations, mais là, c'est monté d'un seul coup."

Dimanche soir, des pluies torrentielles ont fait déborder la rivière l'Armançon dans la nuit. Selon Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste, le niveau de ce cours d'eau pourrait même atteindre le niveau historique de la crue de 1910, selon la fourchette haute des prévisions.

Une terre déjà gorgée d'eau

Le cours d'eau en vigilance jaune dimanche est passé en vigilance orange ce lundi matin, avant d'être finalement placé en vigilance rouge par Météo-France dans l'après-midi. Une quarantaine de personnes ont dû être évacuées en urgence dans la nuit. "Cinquante ans que j'habite à Semur, je n'ai jamais vu ça", confie un habitant. Mais alors, comment expliquer ce phénomène de crues soudaines et si rapides ? À 600 km à l'ouest, à Cognac (Charente), commune touchée par plusieurs inondations ces derniers mois, les habitants sinistrés tentent de trouver des réponses. "Le canal n'est peut-être pas souvent nettoyé ? (...) On a eu aussi une sécheresse cet été, ce qui a fait que la terre a du mal à absorber", s'interroge une riveraine.

En réalité, la terre est déjà gorgée d'eau après la multiplication d'épisodes pluvieux dernièrement partout dans le pays. La vitesse de la montée des eaux ne surprend donc pas les spécialistes. Comme l'explique Alix Roumagnac, président de Predict Services, dans le 13H de TF1, ce sont "des pluies qui sont tombées sur des sols très saturés, des cours d'eau qui sont déjà très hauts, des nappes qui sont déjà rechargées". L'expert a aussi ajouté que l'évapotranspiration, soit le phénomène qui cumule l'évaporation de l'eau au niveau du sol et la transpiration des plantes, comme le définit le site Eaufrance, est limitée en cette période.

À l'inverse, toujours selon Alix Roumagnac, la quantité de pluies dites "efficaces", soit celles qui, toujours selon Eaufrance, contribuent à alimenter les milieux aquatiques de surface et à recharger les nappes souterraines, augmente.

Les équipes de Vigicrues continuent de mesurer le niveau et le débit de l'eau, comme sur la Vienne, afin d'anticiper l'évolution du cours d'eau dans les heures qui viennent. Ce lundi, la Côte-d'Or et l'Yonne restent en vigilance rouge crues, tandis que huit départements demeurent en vigilance orange : l'Indre-et-Loire, la Saône-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le Gard et les Bouches-du-Rhône.