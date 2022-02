TÉMOIGNAGES - La Réunion : le cyclone Batsirai s'éternise, l'inquiétude reste vive

Certains vivent les coupures avec philosophie, en s'éclairant à la bougie comme Marie-Aliette, qui juge qu'ainsi "on revit les traditions des grands-parents". Pour d'autres, l'épreuve est plus difficile à traverser, comme pour cet homme gravement malade, dont le lit électrique ne fonctionne plus, et que l'infirmier n'a pas pu visiter à cause du confinement. "Il fallait lui donner son insuline", témoigne son beau-frère venu lui porter secours, "il fallait aussi lui donner une douche, on s'est débrouillés avec mon épouse et ma belle-sœur".