Cyclone Batsirai : alerte rouge à la Réunion

Pendant que les commerces baissent les rideaux, la mairie de Saint-Denis ouvre un centre d'hébergement d'urgence pour les plus vulnérables. Fermeture également des écoles et de l'aéroport avec des décollages anticipés, face aux vents annoncés jusqu'à 150 voire 180 km/h sur les sommets de l'île. Comme imposée par la préfecture, à 19 heures, la population s'est confinée et s'est préparée entre vigilance et sérénité. La nuit sera agitée, et quoi qu'il arrive, des vagues de cinq, voire douze mètres sont attendues sur le littoral selon Météo France.