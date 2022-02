Cyclone Batsirai : les Réunionnais toujours confinés

Un peu plus loin, une dame a décidé de se confiner avec sa fille et son petit-fils. Depuis ce matin, l'eau est complètement coupée chez eux. Pour d'autres, l'occupation est toute trouvée. Il faut travailler. En effet, une autre habitante de l'île nous a reçu. Elle est en télétravail depuis plusieurs jours à cause du Covid. Alors, heureusement pour elle, tout est déjà installé. Elle allume son ordinateur et se connecte sur le réseau de son entreprise. Avec l'alerte rouge, elle ne peut pas sortir. Ainsi, elle a le choix entre télétravailler et s'occuper.