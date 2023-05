VIDÉO - Dans le Var, un orage de grêle impressionnant ravage des vignobles

Sur les 30 hectares exploités par Olivier Chauvet, six hectares ne produiront rien cette année. Ce qui inquiète ce jeune vigneron, c’est la récurrence de ces événements climatiques qui rend le métier de plus en plus difficile. "Les catastrophes climatiques, c’était une fois tous les dix ans. Et là, depuis cinq ans, on est touché systématiquement tous les ans. On a eu deux fois le gel, la grêle et y a la sécheresse qui commence à s’installer régulièrement", explique-t-il. De nouveaux orages sont annoncés cet après-midi dans le Var. Les vignerons espèrent que cette fois, ils ne seront pas accompagnés de grêle.