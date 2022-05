De jour comme de nuit, une chaleur éprouvante à Lyon

La seule solution pour Paul et Clémence, c'est de rester sur le balcon le plus tard possible. "On prend une douche avant de se coucher, puis on espère qu'il y a un peu d'air, mais ce n'est pas gagné", lance cette dernière. Est-ce le prélude d'une saison caniculaire ? Ce jeudi matin, la question est sur toutes les lèvres.