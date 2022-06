De nombreux départements touchés par les orages

À Sablé-sur-Sarthe, l’eau est entrée jusqu’à l’intérieur d’un supermarché. Mardi soir, à Bourges, la grêle, soudaine, n’a pas empêché de célébrer la fête de la musique. Et cela, même quand des ruisseaux se formaient dans le centre-ville. Mais l’ambiance festive n’a pas duré. La grêle a gagné en intensité, et les vents ont soufflé de plus en plus fort jusqu’à arracher les toits de ces maisons.