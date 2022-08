VIDÉO - De violents orages touchent la Corse, des rafales de plus de 220 km/h enregistrées

Le début de matinée en Corse est marqué par de forts orages, "à caractère de tornade" selon Météo-France, occasionnant de la grêle et de violentes rafales et faisant déjà un mort et un blessé grave dans un camping, suite à la chute d'un arbre. À la suite de l'enregistrement de très fortes pointes de vent, Météo-France a passé dès 8h35 l'île de Beauté en vigilance orange aux orages, appelant à la prudence.