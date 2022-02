Dégâts et trafic perturbé… la tempête Eunice déferle sur la Grande-Bretagne

En pleine alerte rouge à Londres, certains avions affrontent la tempête à leurs risques et périls. Dans la vidéo en tête de cet article, on imagine la frayeur des passagers de ce vol lorsque le pilote doit remettre les gaz pour éviter un atterrissage en catastrophe. Il faut parfois s'y reprendre à trois fois. 400 vols ont dû être annulés et certains détournés vers la France. Sur les routes anglaises, plusieurs poids lourds n'ont pas résisté à la force des vents.