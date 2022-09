VIDÉO - Orages : la ville de Gap recouverte par un tapis de grêle de 20 centimètres

Ce jeudi matin, il reste encore des tas de grêlons compacts un peu partout dans la ville et des habitants qui ont du mal à y croire. "C’était épais et dru. C’est rare. J'avais jamais vu tomber aussi épais", témoigne l’un d’entre eux.

Un peu plus loin, c’est une zone commerciale de la commune qui a été la plus touchée, avec des dégâts dans plusieurs commerces, comme dans un des magasins de vêtements. Le gérant est venu en urgence pour déblayer la grêle. "C’était une étendue de glace comme on a là. Même les accès à l’intérieur du magasin étaient impossibles. Il a fallu déneiger pour pouvoir entrer", explique-t-il.