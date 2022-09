VIDÉO - Orages : le toit de cette piscine de la Nièvre n'a pas résisté au déluge de grêle

Dix minutes de pluie et de grêle intense. Lundi vers 18 heures, la commune d'Imphy (Nièvre) a plongé dans une tempête de glace. Des grêlons de quelques centimètres de diamètre, la taille d'une bille, mais ils étaient particulièrement nombreux. En tout, presque 30 centimètres de grêle se sont accumulés sur le toit de la piscine de l'espace aquatique Amphélia. Au point de le faire céder. "Avec le poids, la poutre principale a lâché", explique à TF1 son directeur, Samir Lassiri, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

"Plus de peur que de mal", soupire-t-il : l'éboulement n'a fait aucun blessé, mais causé une grosse frayeur aux personnes présentes dans le bâtiment. À ce moment-là, une vingtaine d'adultes se trouvaient dans le bassin principal, en plein cours de natation. "Aux premiers signes de faiblesse, les maîtres nageurs et le personnel d'entretien et d'accueil ont effectué une évacuation de la piscine", poursuit le directeur. L'espace aquatique est fermé jusqu'à nouvel ordre.