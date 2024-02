VIDÉO - Dépression Louis : vents violents, pluies intenses... à quoi faut-il s’attendre ce jeudi ?

Vingt-six départements français ont été placés en vigilance orange ce jeudi par Météo France. L'Île-de-France, la Normandie, le Grand-Est, les Hauts-de-France, ainsi que la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie de manière plus ponctuelle, sont concernés. À quoi faut-il s'attendre ?

La dépression "Louis" fait bien plus la pluie que le beau temps ce jeudi en France. Vingt-six départements français ont été placés en alerte orange par Météo France, dont deux (Deux-Sèvres et Vendée) pour pluies et inondations. Les autres sont susceptibles de faire face à des vents violents, que ce soit en Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines), en Normandie (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime), dans les Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) ou dans le Grand-Est (Ardennes, Marne, Meuse). L'Eure-et-Loir, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont également concernés.

Le matin, le temps gris et pluvieux concernera toute la moitié nord du pays ainsi que l'arc alpin où il neigera à partir de 1600m. Le vent de sud-ouest sera bien présent avec des rafales à 70 à 80 km/h, 60 à 70 km/h dans le Nord-est. L'après-midi, la dépression "Louis" va continuer de se creuser. "Dans son sillage, des pluies marquées accompagnées de violentes rafales vont se produire sur une large moitié nord du pays, plus particulièrement sur les départements placés en vigilance orange. Ces violentes rafales vont aussi se produire au pied des Pyrénées", indique Météo France. À noter que des rafales pourront "très ponctuellement" dépasser les 100 km/h. Des passages pluvieux sont, par ailleurs, prévus sur les régions allant du Nord-Est au Sud-Ouest du territoire.

Côté mercure, malgré un rafraîchissement, les températures resteront globalement douces avec des minimales allant de 6 à 9 degrés, 2 à 4 dans le Massif Central et 10 à 12 sur l'arc méditerranéen. Les maximales iront de 12 à 15 degrés, 16 à 18 en Corse.