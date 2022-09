Derniers plaisirs d'été avant l'automne

Comme si l'été n'avait pas dit son dernier mot. Ce vendredi matin, il fait 27 °C sur le port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). Les sandales sont toujours de rigueur, tout comme l'envie de profiter jusqu'au dernier moment. "Nous, on part à Dunkerque demain. Donc, on en profite bien" ; "Ça fait du bien pour soi-même", confie des passants. Et ce ne sont pas les Carryens, Simone et Gérard, 64 ans de mariage au compteur, qui nous diront le contraire. "Ça fait plus de 30 ans qu'on est à Carry" ; "il y en a qui paye pour venir", témoigne le couple.