VIDÉO - Des bourgeons en hiver : la nature déboussolée par la douceur

Il n'est pas encore l'heure de se réveiller pour les pommiers, et pourtant dans la commune normande visitée par notre équipe, les premiers bourgeons semblent sur le point de s'ouvrir. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. "La crainte, c'est la fleur qui s'ouvre, et le gel qui arrive", nous explique Philippe dans le reportage de TF1 ci-dessus. Ce producteur de pommes à cidre est inquiet, en constatant que le froid arrive chaque année de plus en plus tard, avec des températures bien trop clémentes en décembre.