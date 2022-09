Des déluges à répétition dans le Gard

C'est la troisième en fois dix ans que leur sous-sol prend l'eau, malgré des protections de fortune. Et après l'orage, c'est toujours le même abattement. "Moi, ça me décourage complètement. Il faut dire qu'on arrive à un âge où c'est compliqué pour nous", lance la propriétaire. L'eau qui a pénétré dans cette maison de Pont-Saint-Esprit (Gard) est suffisante pour noyer les outils. Tout reste à nettoyer et à jeter.